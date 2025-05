ORTOPEDIA PENNE E POPOLI: D’ADDAZIO E PETRUCCI, “NESSUNA CHIUSURA DELLA UOSD” 

PESCARA – “La Direzione Strategica e la Direzione Sanitaria della ASL di Pescara hanno avanzato la proposta di rimodulare il provvedimento adottato lo scorso 21 maggio, relativo alla UOSD di Ortopedia Penne-Popoli”. Lo hanno annunciano il consigliere regionale Leonardo D’Addazio e il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, dopo le interlocuzioni avute con la Direzione Strategica della ASL di Pescara.

I due amministratori proseguono: “Con il direttore generale della ASL – che ringraziamo per la disponibilità – abbiamo lavorato in questi giorni all’unisono per individuare una soluzione concreta che prevede non solo la valorizzazione della UOSD di Ortopedia Penne-Popoli, ma anche il suo ruolo di supporto all’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Pescara. Oltre alle normali attività di elezione, infatti, i posti letto della UOSD di Penne-Popoli saranno utilizzati per accogliere i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso di Pescara, contribuendo così all’incremento degli accessi. Non ci sarà alcuna chiusura”.

“L’obiettivo è valorizzare l’intera offerta sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, superando la logica degli ospedali ‘minori’, diversamente da quanto avvenuto con la riqualificazione della rete ospedaliera approvata in passato dalla giunta del presidente Luciano D’Alfonso, che aveva previsto il declassamento dell’Ospedale di Penne (DCA n. 55/2016 e n. 79/2016). Al di là di chi grida alla luna per ottenere visibilità mediatica e tornaconti elettorali – concludono D’Addazio e Petrucci – noi lavoriamo con discrezione per risolvere le criticità e valorizzare le singole strutture. Gli ospedali di Penne e Popoli non saranno né chiusi né depotenziati.”