ORTOPEDICI IN PIAZZA: VISITE GRATUITE INI A CANISTRO E AVEZZANO PER PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI

L’AQUILA – Gli ortopedici della clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, scendono in piazza per la prevenzione delle patologie osteoarticolari offrendo visite gratuite al ginocchio, anca, spalla, piede, gomito e colonna.

Il mini tour prenderà il via nella stessa Canistro, in piazza Municipio, sabato 20 settembre dalle 09.00 alle 13.00, poi sabato 27 settembre sarà la volta di Avezzano, in piazza Risorgimento, sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La clinica Ini di Canistro è convenzionata nella mono specialistica in ortopedia e traumatologia con il sistema sanitario nazionale e fa parte del Gruppo nazionale da oltre 70 anni operante in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia, con dieci strutture sanitarie, oltre 1.200 posti letto e circa 2mila dipendenti.

A visitare i pazienti, sotto i gazebo montati in piazza e senza necessità di prenotazione, saranno le equipe mediche della Ini guidate da Fernando Marcucci, primario di ortopedia e medico chirurgo, e dal dottor Domenico Calisse, ortopedico e traumatologo.

Obiettivo della Ini di Canistro è quello di consentire ai cittadini di poter essere visitati in prossimità dei luoghi di residenza, offrendo un accesso più agevole a visite specialistiche e trattamenti ortopedici di alta qualità, con la possibilità di essere operati in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nella struttura marsicana.