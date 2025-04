OSCAR CICCHETTI ALLA PRESIDENZA INWIT: LIRIS, “MOTIVO DI ORGOGLIO PER L’ABRUZZO E L’ITALIA INTERA”

L’AQUILA – L’abruzzese Oscar Cicchetti, originario di Pizzoli (L’Aquila) alla Presidenza del CdA di Inwit, società leader nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

“Apprendo con grande soddisfazione della nomina di Oscar Cicchetti, si tratta di un riconoscimento meritato per un manager di comprovata esperienza e visione strategica, che ha già ricoperto ruoli di rilievo nel panorama nazionale e internazionale” commenta, in una nota, il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio.

“La sua nomina – aggiunge – rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo, terra che ha dato i natali a Cicchetti e che potrà trarre beneficio dalla sua competenza e dal suo impegno. Sono certo che, sotto la sua guida, INWIT continuerà a crescere e a contribuire allo sviluppo delle infrastrutture digitali del nostro Paese, favorendo l’innovazione e la competitività”.

“Esprimo a Oscar Cicchetti le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo prestigioso incarico”, conclude.