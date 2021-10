OSCAR GREEN ABRUZZO 2021, A CHIETI AGRICOLTORI CHE SFIDANO IL COVID; LE SEI IDEE CONTRO L’EMERGENZA

CHIETI – Verranno svelati domani lunedì 25 ottobre alle ore 16.30 nella sala dei Frontoni del museo La Civitella in via Generale Pianell 1 a Chieti, i nomi delle sei imprese under 40 che hanno vinto l’Oscar Green Abruzzo, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Verranno premiati, in una edizione rinnovata, i sei giovani imprenditori che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale nonostante le difficoltà collegate all’emergenza sanitaria e verranno diffusi di dati sull’imprenditoria giovani in agricoltura.

“Un premio destinato ai giovani agricoltori che non si sono arresi nonostante le problematiche connesse alla diffusione del Covid – spiega Silvano Di Primio, presidente di Coldiretti Abruzzo – gli ultimi due anni hanno inciso profondamente sul tessuto produttivo regionale ma ci sono tante aziende che hanno scelto di rilanciare e di cimentarsi in progetti nuovi e innovativi. L’Oscar Green è la dimostrazione tangibile della capacità di resilienza di un settore tradizionale che non si arrende ma guarda al futuro con lungimiranza e aspettative”. All’incontro, che verrà aperto alle ore 16.30 dai saluti istituzionali, parteciperanno il sindaco di Chieti Diego Ferrara, l’assessore alle attività produttive Paolo De Cesare e l’assessore al verde Chiara Zappalorto, il presidente della Commissione agricoltura della Regione Abruzzo Emiliano Di Matteo, l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente, oltre naturalmente al presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio, al direttore Danilo Merz e al delegato di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo Giuseppe Scorrano.

“L’edizione 2021 di Oscar Green Abruzzo si chiude con un grande risultato in termini di aziende partecipanti – dice Giuseppe Scorrano – segno che i giovani che scommettono sull’agricoltura sono impegnati ad alzare l’asticella della propria azienda scommettendo su idee nuove e al passo con i tempi coniugando comunque l’innovazione con la tradizione di un settore fondamentale per l’economia regionale e nazionale”. All’evento interverranno anche la delegata nazionale di Coldiretti Giovane Impresa Veronica Barbati e il segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Stefano Leporati.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizione sulla sicurezza per l’emergenza sanitaria.