OSPEDALE AREA DISAGIATA ATESSA, BORRELLI: “RICONOSCIMENTO MINISTERO GRANDE RISULTATO, VIGILEREMO”

ATESSA – “Apprendiamo con piacere dall’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì che il Tavolo DM 70 del Ministero della Salute ha approvato la riprogrammazione della rete ospedaliera abruzzese, che prevede per Atessa il riconoscimento di ospedale al servizio di area disagiata. Ringraziamo la Giunta Marsilio e l’assessore regionale per il risultato raggiunto. Così come ringraziamo la precedente Giunta per aver, nel 2018, ricompreso Atessa nella rete ospedaliera dopo l’uscita dal commissariamento”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Atessa (Chieti) Giulio Borrelli che aggiunge: “Verificheremo adesso nei fatti l’applicazione di questa importante decisione auspicando che non sia solo una notizia di fine legislatura”.

“Perché Atessa abbia il suo ospedale occorre che ci sia un pronto soccorso H24 con possibilità di ricoveri. Va ripristinata, tra l’altro, la medicina ospedaliera e vanno riaperte le sale operatorie per interventi programmati in day surgery. Solo allora potremmo dire di aver centrato un obiettivo che la nostra Amministrazione comunale si è posta fin dall’estate del 2017, al momento del suo insediamento, e che sta a cuore non soltanto alla popolazione atessana, ma a tutto il comprensorio, composto da tanti Comuni”, conclude il primo cittadino.