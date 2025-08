OSPEDALE AVEZZANO: ASL, “GIÀ EFFETTUATE 4 ASSUNZIONI, A BREVE AVVISO INFERMIERI E SCORRIMENTO OSS”

AVEZZANO – “Sono state da tempo avviate molteplici iniziative con cui è stato già assegnato nuovo personale e programmate a breve altre assunzioni per potenziare reparti e servizi”

Lo precisa Adriano Fiorini, dirigente del servizio Professioni sanitarie della Asl 1 Abruzzo, in merito alle dichiarazioni di alcune sigle sindacali, riportate oggi dalla stampa, relative alla situazione del personale all’ospedale di Avezzano.

“In prima battuta”, afferma Fiorini, “va detto che, per mantenere i livelli di assistenza, non è stato fatto alcun accorpamento, come accade di solito d’estate, tra ortopedia e chirurgia vascolare di Avezzano. Intanto, nelle settimane scorse sono stati assegnati al presidio marsicano quattro infermieri così ripartiti: uno alla pediatria, uno alla radiologia, uno alla chirurgia vascolare e uno al reparto dialisi che, oltre ad Avezzano, comprende Tagliacozzo”.

“Per un ulteriore rafforzamento dell’organico degli infermieri, da settembre ci sarà lo svolgimento di un avviso pubblico, già bandito e attualmente in fase di definizione da parte degli uffici, in modo da procedere allo scorrimento della graduatoria”.

“Per quanto riguarda gli Oss, operatori socio-sanitari”, aggiunge Fiorini, “a luglio la direzione Asl si è attivata e ha richiesto lo scorrimento della graduatoria di un concorso, già espletato, che ha avuto come capofila la Asl di Teramo. Nel frattempo 4 Oss sono già entrati in servizio. Sono in via attuazione procedure analoghe per reclutare tecnici di radiologia e di laboratorio nonché fisioterapisti, attingendo a graduatorie già esistenti, Il piano complessivo, predisposto per l’immissione in servizio di nuovo figure professionali”, conclude Fiorini, “è stato stilato con la Direzione aziendale nei mesi scorsi, tenendo conto del fabbisogno di personale scaturito da una puntuale ricognizione della situazione di reparti e servizi”