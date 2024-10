OSPEDALE AVEZZANO: CAM, “REGOLARE FLUSSO IDRICO IN TEMPI RECORD”

AVEZZANO – “Il consorzio acquedottistico marsicano al lavoro in interrottamente per riportare l’ospedale civile di Avezzano al regolare flusso idrico”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “Questa mattina durante alcuni lavori eseguiti da una ditta appaltatrice per un intervento PNRR riguardante la mappatura dei flussi idrici, un giunto inserito nella conduttura dalla ditta appaltatrice si è sfilato, causando una riduzione del flusso idrico al nosocomio di Avezzano”.

Il CAM, continua la nota, “ha subito attivato 4 autobotti, sono stati scaricati oltre 100 mila litri di acqua per le fruizioni dell’ospedale civile garantendo il regolare funzionamento dei reparti e del centro dialisi. Attualmente stanno lavorando più di venti tecnici per risolvere il disservizio. Entro le ore 21 il flusso tornerà normale e non più diminuito”.