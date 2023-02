OSPEDALE AVEZZANO: FUSCO NUOVO PRIMARIO REPARTO ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE

AVEZZANO – Pierfrancesco Fusco è il nuovo direttore del reparto di anestesia, rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Avezzano.

Dopo lo specifico concorso, portato a termine nelle settimane scorse, ieri la Direzione Asl ha adottato l’atto ufficiale di nomina.

Il nuovo primario, si legge in una nota della Asl, resterà in carica per cinque anni, così come prevede la normativa.

Attualmente Fusco, all’ospedale dell’Aquila, adotta tecniche innovative in anestesia e terapia del dolore, acuto, cronico e post operatorio, che consentono, nei casi in cui è possibile, anche di evitare il ricorso ai farmaci. Grazie a queste procedure la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila è diventata un centro di formazione a livello nazionale, un livello di professionalità che il nuovo primario potrà ora trasferire all’ospedale di Avezzano nei trattamenti di anestesia e rianimazione, dolore e partoanalgesia. Un innalzamento della qualità delle prestazioni che contribuirà a migliorare l’assistenza del presidio avezzanese.

Negli ultimi mesi, insieme a Fusco, sono stati nominati altri nuovi direttori di reparti a conclusione dei numerosi concorsi espletati dalla Direzione della Asl.