OSPEDALE AVEZZANO: MARTINO (FI), “CONDIZIONI CRITICHE, ARCURI INTERVENGA SUBITO”

AVEZZANO – “La situazione dell’ospedale di Avezzano è tragica. Sono qui a chiedere ufficialmente al commissario Domenico Arcuri di intervenire in tempi celeri, cercando immediatamente strutture per separare i malati Covid dagli altri malati”. Lo scrive in una nota il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, eletto nel collegio dell’Aquila. “Lunedì chiederò un incontro per trovare al più presto una soluzione”.

Download in PDF©