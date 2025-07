OSPEDALE AVEZZANO: OK PROGETTO ASL, GARA ENTRO 2025. MARSILIO, “VERSO TRAGUARDO STORICO”

AVEZZANO – “Dopo decenni di attese e di speranze, il nuovo Ospedale di Avezzano è sempre più vicino. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (massimo organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture) ha approvato il progetto presentato dalla Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila. Dopo il recepimento delle prescrizioni, entro l’anno si potrà andare a gara con l’appalto integrato”.

Lo fa sapere il presidente nella Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, che aggiunge: “dopo l’Accordo di Programma del luglio 2023 con il Ministro della Salute, questo era il passaggio fondamentale per entrare nella fase operativa. La costruzione di un nuovo ospedale della Marsica capace di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione, realizzato secondo le più moderne tecnologie, è sempre più vicina”.

“Ringrazio i vertici aziendali e tutti i tecnici che insieme all’assessore Nicoletta Verì e ai suoi uffici hanno lavorato a questo obiettivo, a cominciare dal dg uscente, il professor Ferdinando Romano, che non poteva concludere nella maniera migliore i suoi quattro anni di mandato”.

Per il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, “un ottimo gioco di squadra istituzionale. Con il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si compie un altro passo fondamentale verso la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano. È un traguardo fondamentale per il territorio, frutto di un percorso lungo che dà una svolta al progetto che presentammo nell’ottobre del 2023 agli operatori sanitari e ai sindaci nella conferenza del Castello Orsini organizzata da Regione Abruzzo, comune di Avezzano e Asl”.

“Un lavoro svolto in sinergia che ci consente di guardare con fiducia all’avvio della gara d’appalto entro il 2025. Desidero ringraziare il presidente della regione Marco Marsilio che ha seguito con attenzione tutto l’iter, l’allora presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri e ritengo doveroso sottolineare anche l’impegno del manager Ferdinando Romano”.

“Il Comune di Avezzano ha fatto la propria parte per accelerare l’iter con l’approvazione in tempi stretti dell’accordo di programma con la Asl e la contestuale autorizzazione alla vendita dei terreni comunali. Accordo che porta nelle nostre casse oltre 2 milioni e 700 mila euro e che ha aperto la strada al risultato fondamentale di oggi. Ora attendiamo la gara e, finalmente, l’apertura del cantiere: Avezzano avrà un ospedale moderno, sicuro, efficiente, a tutela della salute dei cittadini e di quasi 200 mila persone che gravitano sul nostro nosocomio”, conclude il primo cittadino

Per il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, è “un momento storico per Avezzano e per tutta la Marsica. Dopo anni di attese e promesse disattese, oggi possiamo dire che il nuovo ospedale è davvero più vicino”.

“Si tratta di un risultato concreto, frutto di un lavoro serio e costante portato avanti dalla Asl, a partire dal dg Ferdinando Romano, dalla Regione Abruzzo con l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e il presidente Marco Marsilio che ha creduto fin dal primo giorno nella necessità di dotare il territorio di una struttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze sanitarie della popolazione. Questa è un’altra promessa mantenuta da Marsilio e dai partiti di centrodestra, che ancora una volta dimostrano di saper trasformare gli impegni in fatti. La sanità resta al centro della programmazione regionale e Avezzano può finalmente guardare al futuro con fiducia”.