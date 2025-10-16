OSPEDALE AVEZZANO: SALUTE DELL’OSSO, VALUTAZIONI GRATUITE SENZA PRENOTAZIONE E CONSULTI TELEFONICI

AVEZZANO – Salute dell’osso sotto la lente d’ingrandimento all’ospedale di Avezzano: il 18 ottobre valutazioni gratuite e senza prenotazione del rischio fratture, consulti telefonici e distribuzione di materiale informativo.

Ad annunciarlo, in una nota, la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

L’attività di prevenzione al presidio marsicano, promossa dal dottor Angelo Raffaele, responsabile del reparto di Lungodegenza, e dalla dottoressa Maria Cristina Stornelli, si terrà nell’ambito della giornata mondiale dell’osteoporosi che si celebra il 20 ottobre.

Ad Avezzano l’iniziativa del 18 comprenderà un consulto telefonico gratuito, attivo dalle ore 10 alle 13.00 (0863/499786) e, nello stesso orario, l’attività di due ambulatori, quello delle malattie metaboliche dell’osso, al primo piano, del dottor Raffaele, e quello ortopedico, al piano terra, che farà capo al dottor Costantino Rossi.

I cittadini potranno chiedere valutazioni gratuite con accesso diretto sul rischio fratture e, più in generale, informazioni su tutto ciò che riguarda la salute dell’osso, i giusti stili di vita, l’attività fisica e la corretta alimentazione. Nell’occasione in ospedale verrà affisso e divulgato materiale con informazioni specifiche.

Oltre all’attività di consulenza telefonica e ambulatoriale dell’ospedale marsicano, il 20 ottobre sarà attivo tutto il giorno, a livello nazionale, il numero verde 800909225.

“La nostra adesione alla giornata di prevenzione – dichiara Raffaele – si inserisce nelle azioni volte a coinvolgere la popolazione per sensibilizzarla sull’opportunità di acquisire informazioni utili sul tema, accompagnandole con consulenze e verifiche mediche. Si tratta di malattie che interessano diverse fasce d’età, soprattutto dai 50 in su”.

Ad Avezzano l’ambulatorio dedicato all’osteoporosi effettua oltre 700 visite l’anno.