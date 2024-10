“OSPEDALE AVEZZANO SENZ’ACQUA”: PAOLINI (PD), “DISSERVIZI SENZA FINE, DOV’E’ IL SINDACO?”

AVEZZANO – “Ormai non si contano più i disservizi che ogni giorno i cittadini e le cittadine di Avezzano e della Marsica devono subire da questa mattina l’ospedale SS. Filippo e Nicola è senza acqua: una situazione gravissima e paradossale che sta determinando disagi a tutti i reparti, anzitutto a quelli che somministrano terapie salvavita che hanno estremo bisogno dell’approvvigionamento idrico”.

Così, in una nota, la segretaria del Pd di Avezzano Anna Paolini.

“Un’interruzione che pare sia determinata da una rottura nella rete, ma non si conoscono ancora i dettagli perché nessuna posizione ufficiale è stata comunicata dalla Azienda sanitaria. Abbiamo ricevuto decine di telefonate di pazienti e operatori allarmati e indignati per quanto accade in questo nostro disgraziato ospedale, ormai costantemente ai disonori della cronaca, nonostante il grande impegno e la grande professionalità di medici e operatori, mortificati da una gestione della Regione e dell’Azienda non all’altezza”.

“Così, dopo la carenza di farmaci e dispositivi, dopo la mancanza di personale e mentre aspettiamo la inafferrabile promessa di un nuovo ospedale che non arriva mai, siamo vittime di una sanità sempre più allo sbando. Davanti a tutto questo dov’è il sindaco di Avezzano? Ha scelto di stare a destra al fianco di Marco Marsilio: perché non pretende diritti e servizi per questa terra dal suo presidente di Regione?

Intervenga presso la Asl, presso il Cam e presso la Regione: glielo impone il suo ruolo di autorità di igiene e sanità di fronte ad un disservizio come quello odierno”, conclude.