OSPEDALE AVEZZANO: VERRECCHIA (FDI), “SINISTRA ATTACCA MANAGER DELL’UNICA ASL CON MOBILITA’ ATTIVA”

AVEZZANO – “Se c’è un’ azione di propaganda sulla tematica sanitaria, è quella messa in atto dal Pd, insieme al sindaco Gianni Di Pangrazio che cerca di attirare a sé un po’ di visibilità e attenzione sulla sanità dopo che, sotto la loro guida, è stata letteralmente ‘affossata’”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia: “Adesso usano strumentalmente addirittura gli 11 primari dei reparti dell’ospedale di Avezzano e questo la dice lunga sulla strategia politica del Partito democratico”.

“Secondo i rappresentanti della sinistra marsicana – aggiunge – i primari in questione, con tanto di nome e cognome, dopo aver letto i loro nomi sugli organi di stampa due giorni fa, se non fossero stati d’accordo sarebbero rimasti in silenzio? Si comprende molto chiaramente il perché la Marsica non abbia eletto nessun rappresentante del Pd”.

“L’occasione è utile per ringraziare, invece, il direttore della Asl1, Ferdinando Romano, che grazie al suo lavoro è riuscito a far registrare, come unica Asl d’Abruzzo, il risultato positivo con una mobilità attiva di circa 6 milioni di euro, segno che l’offerta sanitaria è più attrattiva: dato di fatto che evidentemente infastidisce, considerando i continui attacchi di questi giorni. Non dimentichiamo che la stessa sinistra alle elezioni regionali in provincia di L’Aquila ha basato la propria campagna elettorale puntando il dito sempre sulla sanità, soprattutto quella della Marsica: il risultato è noto ma va ricordato che questo modus operandi ha fatto registrare al centrodestra oltre il 60% dei consensi”.

“Domattina, come comunicato formalmente alla direzione della Asl, sarò all’ospedale di Avezzano per una visita ispettiva ed anche per testimoniare la vicinanza istituzionale agli stessi primari che, unitamente a tutto il personale medico e paramedico, affrontano quotidianamente il più prezioso lavoro che garantisce il diritto alla salute”, conclude Verrecchia.