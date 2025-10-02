CASTEL DI SANGRO – “Sono in via risoluzione il problema di connessione di linea all’ospedale di Castel di Sangro (L’Aquila), che è riconducibile al fornitore Vodafone, ma la Asl a breve attiverà un proprio sistema per ovviare a questo tipo di disfunzioni”.

Lo dichiara il direttore dei servizi informativi della Asl 1 Abruzzo, ing. Mirco Rampazzo. “I rallentamenti sulla linea del presidio Castel di Sangro non sono stati causati dalla Asl. Da ieri il fornitore sta lavorando con continuità per cercare di risolvere il problema ma i tempi di ripristino non dipendono da noi”.

“La nostra azienda”, aggiunge Rampazzo,”in tempi brevi si doterà di un sistema di ponti radio e potrà disporre di un servizio parallelo a quello del fornitore, da utilizzare per assicurare la funzionalità del servizio nei casi in cui si dovessero verificare in futuro altre criticità di questo tipo”.

“In questo modo”, conclude Rampazzo, “la Asl sarà in grado di intervenire con tempestività e di sopperire in tempo reale alle anomalie, anche a quelle che non dipendono dal proprio operato”.

OSPEDALE CASTEL DI SANGRO: L’ASL RASSICURA,”VERSO LA SOLUZIONE I PROBLEMI DI CONNESSIONE” CASTEL DI SANGRO - "Sono in via risoluzione il problema di connessione di linea all’ospedale di Castel di Sangro (L'Aquila), che è riconducibile al...