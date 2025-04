OSPEDALE CHIETI: AL VIA LAVORI AL CORPO C, TRASFERIMENTO ATTIVITA’

CHIETI – Ha preso il via la complessa operazione finalizzata al consolidamento del Corpo C dell’ospedale di Chieti.

È stata fatta la consegna parziale dei lavori – si legge in una nota della Asl Lanciano-Vasto-Chieti -, riferita all’area esterna adiacente l’edificio, al fine di permettere all’impresa Strever SpA che si è aggiudicata l’appalto, di allestire il cantiere, con la recinzione, la realizzazione degli impianti necessari, il posizionamento delle baracche e della gru. Le operazioni si concluderanno entro il 9 maggio.

Con la stessa ditta è stato anche concordato il programma della riallocazione delle attività che devono essere trasferite, sulla base di un punto fermo: nulla andrà fuori dal “SS. Annunziata”.

Il riferimento è a Dialisi, Nefrologia, Ginecologia e Ostetricia, le unità operative che dovranno trovare un’altra collocazione per lasciare liberi gli spazi oggetto di riqualificazione. Altra certezza: i lavori riguarderanno solo il Corpo C, senza coinvolgimento del Nodo B/C.

Si procede a step, coinvolgendo tre livelli per volta e partendo dal basso verso l’alto.

Parallelamente a ogni blocco sul quale si interviene corrisponde il programma di trasferimenti delle attività, che per i primi livelli interessati dai lavori è così articolato:

V livello: non è ricollocabile la Sotto Centrale, che quindi resta dov’è;

VI livello: il deposito farmaci andrà in altro magazzino esterno al Corpo C.

VII livello: tutte le attività presenti, Medicina Predittiva, Terapia Anticoagulante Orale, ditte esterne, il GICO e gli spogliatoi del personale e alcuni studi medici vengono riallocati presso il VI livello Corpo F, ex magazzino cucina.

Per consentire l’avanzamento delle varie fasi, la Direzione Medica di Presidio e l’unità operativa “Investimenti, manutenzione e patrimonio” sono al lavoro per rendere disponibili gli ambienti dove troveranno posto le attività da ricollocare; a seguire, presumibilmente per la fine della prossima settimana, avverrà lo svuotamento dei primi 3 livelli del Corpo C. Tali operazioni si concluderanno a fine maggio.

“C’è l’impegno da parte dell’Azienda per portare a termine un intervento non semplice ma obbligato – sottolinea il direttore generale della Asl Mauro Palmieri – nel rispetto del cronoprogramma formulato e formalizzato di fronte a istituzioni e professionisti coinvolti. Si procede per gradi e nel rispetto di tutti, ben sapendo che coniugare la continuità assistenziale con l’attività di cantiere inevitabilmente comporta disagi. È il prezzo, piccolo, da pagare per la messa in sicurezza di luoghi e persone, condizione non negoziabile per un Servizio Pubblico che ha come mission la tutela della salute collettiva”.