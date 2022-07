OSPEDALE CHIETI, FEBBO: “LA REGIONE MANTENGA GLI IMPEGNI PRESI”

CHIETI – “Le Asl di Chieti e L’Aquila penalizzate nonostante i conti siano in ordine mentre per Teramo e Pescara, la Regione ha addirittura autorizzato lo sforamento dei tetti di spesa per il personale di circa 5 milioni di euro permettendo così la proroga di cinque mesi dei contratti degli infermieri e dei Oss in scadenza prevalentemente al 31 luglio. Non solo, ma apprendo con stupore e rammarico che per i fondi da destinare al nosocomio di Chieti si sta prefigurando un venir meno agli impegni presi in quanto a fronte delle risorse promesse, 60 milioni di euro, a oggi la Regione, e nello specifico il Dipartimento Regionale (la parte tecnica), ne metterebbe a disposizione solo 49 milioni”.

Così il consigliere regionale Mauro Febbo, capogruppo Forza Italia, interviene sul tema sostenendo la posizione già espressa da un altro esponente di spicco della maggioranza di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale, eletto con Azione, e presidente del consiglio comunale dell’Aquila, eletto con L’Aquila futura.

Febbo in una nota parla di “una vicenda paradossale in quanto proprio il direttore del Dipartimento Sanità Claudio D’Amario aveva concordato ed illustrato, nel corso di un incontro al quale partecipavano l’assessore Nicoletta Verí, il Rettore della d’Annunzio e il suo delegato e il direttore della Asl Thomas Schael, che avrebbe finanziato il riordino con una prima tranche di 60 milioni dividendo la delibera Cipe tra le Asl di Teramo e Chieti, peraltro l’incontro era stato anticipato da confronti in maggioranza. Invece, oggi apprendiamo che per Teramo il finanziamento è stato confermato mentre per Chieti mancano all’appello 11 milioni di euro”.

“Spero, anzi, invito i vertici sanitari regionali (Dipartimento e Assessorato) a tornare sui propri passi e a mantenere gli impegni presi. Chieti e il suo ospedale clinicizzato lo meritano senza se e senza ma”, chiosa Febbo.