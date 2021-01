OSPEDALE CHIETI, FERRARA E CASCINI: “LIETI PER IMPEGNO REGIONE, SAREMO SCRUPOLOSI CONTROLLORI”

CHIETI – “Prendiamo atto degli impegni presi dalla Regione sull’ospedale Santissima Annunziata, affinché ne siano potenziate vocazioni ed eccellenze, ma saremo scrupolosi controllori perché quanto avviato, sia portato avanti, a tutela delle professionalità tutte espresse dal nostro presidio e perché il rilancio di cui leggiamo a mezzo stampa si concretizzi al più presto”.

Lo scrivono in una nota il sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’assessore alla Sanità Giancarlo Cascini: “Come Amministrazione continueremo a far sentire la nostra vicinanza a quanti ogni giorno e in ogni condizione operano all’interno dei reparti per portare avanti ordinaria amministrazione ed emergenze e che rappresentano la vera forza del nostro nosocomio. Allo stesso modo, saremo accanto alle associazioni che danno voce ai malati, accogliendo istanze e problemi e rappresentandoli a chi può risolverli, perché siano sempre assicurati i percorsi diagnostici e di cura e non venga mai meno un diritto sacrosanto, quello alla salute”.

