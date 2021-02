CHIETI – “Il primo risultato della pioggia di milioni riversati sull’ospedale di Chieti”, come è stato definito in una nota dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti: è la nuova Rianimazione, realizzata all’11° livello della Palazzina M, dotata di 18 posti letto, di cui i primi 11 già pronti, mentre altri 7 saranno ultimati entro fine mese.

Oggi è stata inaugurata alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, del sindaco Diego Ferrara e del direttore generale della Asl Thomas Schael. Erano inoltre presenti inoltre l’assessore regionale Nicola Campitelli, il consigliere Mauro Febbo, il direttore sanitario Asl Angelo Muraglia, il responsabile della Rianimazione Salvatore Maggiore, il direttore dell’unità operativa “Investimenti e patrimonio” Filippo Manci, il direttore dell’Ingegneria clinica Vincenzo D’Amico, i rappresentanti delle imprese che hanno realizzato i lavori in tempi record e la Direzione lavori. Impossibilitato a partecipare, com’è noto, il presidente della Giunta Marco Marsilio, che è in quarantena.

Al “Santissima Annunziata” è stato destinato un investimento di 3 milioni 118 mila euro, attinto dai fondi per la rete Covid, impiegati per interventi strutturali e attrezzature elettromedicali. Nello stesso ospedale sono stati avviati anche altri due cantieri: è in fase di completamento la realizzazione dell’area sub intensiva Covid al 5° livello del corpo L, con 7 posti letto di pneumologia e 6 posti di Malattie Infettive. I lavori saranno ultimati entro metà febbraio. Infine è stata avviata anche la ristrutturazione del Pronto Soccorso, che prevede la separazione dei percorsi tra pazienti Covid e no Covid.

“Abbiamo rispettato i tempi e fatto un ottimo lavoro – ha sottolineato Nicoletta Verì – facendoci trovare pronti dalla nuova ondata che stiamo fronteggiando. Era un investimento necessario, da concretizzare velocemente perché la pandemia non ci da tregua, e possiamo dire con soddisfazione di esserci riusciti”.

“È una Rianimazione gioiello – ha detto Schael – che ha il grande pregio di potersi adattare a qualunque necessità assistenziale, di tipo pandemico e non. Sarà operativa da subito, e ho il fondato timore che possa servire subito, visto che abbiamo già esaurito i posti letto disponibili a Chieti in un momento nel quale assistiamo a una importante ripresa dei contagi”.

Fondi sono arrivati anche per l’ospedale di Ortona, dove sempre questo pomeriggio l’assessore Nicoletta Verì è andata in visita per inaugurare il Pronto Soccorso fresco di restyling. Sono stati investiti complessivamente 200 mila euro, di cui 103 per lavori strutturali e la restante parte per attrezzature. L’intervento di adeguamento, che ha riguardato la parte strutturale e quella impiantistica, è stato reso possibile grazie ai fondi destinati al riordino della rete ospedaliera per l’emergenza Covid, che la Regione Abruzzo, su impulso del presidente Marco Marsilio, ha gestito attraverso la sub delega per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere approvate con decreto dal Ministero della Salute. Un aspetto, questo, che ha permesso una forte accelerazione nei tempi di gara per gli appalti dei lavori e l’acquisto di attrezzature, attingendo a procedure già portate a compimento dalla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

