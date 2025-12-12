OSPEDALE CHIETI: SCONGIURATA L’AMPUTAZIONE DI UN BRACCIO A UNA BAMBINA DOPO UN LUNGO INTERVENTO

CHIETI – Non dovrà soffrire una temuta menomazione per tutta la vita perché il braccio le è stato salvato con un complesso intervento chirurgico. All’ospedale di Chieti è arrivata al Pronto Soccorso una bambina con un grave politrauma, di tipo ortopedico e vascolare, all’arto superiore sinistro causato da una caduta accidentale in un Centro commerciale. I sanitari si sono trovati davanti a fratture scomposte dell’omero distale del braccio e di radio e ulna al polso, oltre a una dissecazione dell’arteria omerale con conseguente circolazione ridotta dell’avambraccio e della mano, a rischio di cancrena.

La piccola è stata quindi sottoposta ad angiografia pre operatoria che ha confermato la dissezione con ostruzione del vaso sanguigno, e, in urgenza, a un delicato intervento combinato di tipo ortopedico e di chirurgia vascolare: le fratture sono state ridotte dagli ortopedici Luigi D’Amelio e Beniamino Flacco, mentre la rivascolarizzazione dell’arto con by pass in vena grande safena prelevata dalla coscia è stata eseguita dall’équipe della Chirurgia vascolare, con Franco Fiore, Federica De Lutiis e Giuseppe Pizzuti.

“La parte vascolare è stata complessa – spiega Fiore, Responsabile dell’Unità operativa – perché vista la tenera età della paziente abbiamo utilizzato una tecnica di sutura particolare impiegando punti della consistenza di un capello, applicati con l’ausilio di occhiali da ingrandimento. A conclusione dell’intervento una seconda angiografia ha documentato il completo recupero della vascolarizzazione del braccio, dell’avambraccio e della mano”.

Durante la degenza in Chirurgia vascolare la bambina è stata seguita da un’équipe multidisciplinare composta da medici dello stesso reparto, e di Radiologia, Pediatria, Neurologia, Malattie Infettive e Anestesia.

Parole di apprezzamento sono arrivate dal Direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, che ha messo in luce il valore del lavoro di squadra e della professionalità espressa dalle équipes che hanno trattato il caso.