OSPEDALE COVID: POPOLI VS PENNE, “A QUALE TITOLO FERRANTE DICE CHE PAZIENTI DEVONO VENIRE DA NOI?”

PESCARA – Il vice sindaco del Comune di Popoli, Alfredo La Capruccia, risponde alle dichiarazioni del vice sindaco di Penne Vincenzo Ferrante, il quale ha affermato che i pazienti covid devono essere ricoverati presso l’Ospedale di Popoli, nell’ipotesi di trasferimenti dal covid hospital di Pescara oramai allo stremo.

“E’ sorprendente leggere le dichiarazioni del vice sindaco di Penne il quale afferma che i pazienti covid vadano mandati all’ospedale di Popoli. Non gli permettiamo di strumentalizzare una questione così importante e delicata per soli fini campanilistici. Non è di certo lui che deve stabilire se quello di Popoli sia un ospedale in grado di ospitare pazienti covid, ma questo compito appartiene a persone competenti che hanno fatto le proprie valutazioni ed hanno preso decisioni in merito”, tuona La Capruccia.

“Dal marzo 2020 anche l’ospedale di Popoli si è trovato a far fronte ad una pandemia che ha colpito l’umanità intera, medici, infermieri, operatori sanitari, personale amministrativo e personale addetto alle pulizie non si sono mai tirati indietro e non sono stati esenti dal contatto con il virus – prosegue La Capruccia -. Piangiamo ancora l’infermiere di chirurgia Francesco Di Berardino scomparso a causa del covid 19 che aveva contratto dopo il trasferimento di una paziente dall’ospedale di Pescara e abbiamo avuto tanti casi di positività fra gli operatori che in alcuni casi hanno paralizzato interi reparti come la riabilitazione”.

“Non è di certo questo il momento di condurre inutili polemiche fra due ospedali e due comunità che negli anni sono stati fortemente penalizzati da una politica regionale e nazionale assolutamente sbagliata che ha messo davanti alla vita delle persone semplici calcoli ragionieristici. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra costituzione e Popoli e i popolesi si batteranno affinchè l’ospedale riacquisisca la dignità che gli compete, ci auguriamo che ci governa abbia imparato qualcosa da questa pandemia e che la sanità pubblica venga riformata e resa efficiente ed efficace”, conclude il vice sindaco.

