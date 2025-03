OSPEDALE DELL’AQUILA: AL VIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON UN INVESTIMENTO DI 29 MILIONI

L’AQUILA – Un importante piano di lavori sta prendendo il via all’ospedale dell’Aquila con un investimento di oltre 29 milioni di euro finanziati dal PNRR. Gli interventi prevedono la riqualificazione strutturale di numerosi edifici del presidio e la realizzazione di nuovi servizi fondamentali per i cittadini, tra cui il nuovo reparto di medicina nucleare.

I lavori saranno eseguiti per fasi, senza interrompere le attività ospedaliere, ma potranno comportare alcuni disagi temporanei per l’utenza, per i quali si chiede collaborazione e comprensione.

L’azienda sanitaria garantirà aggiornamenti costanti sull’avanzamento degli interventi e sugli eventuali spostamenti di reparti e servizi, attraverso il sito web e i canali social ufficiali.

Il primo cantiere, già avviato, riguarda l’edificio Delta 6, con un investimento totale di 8,3 milioni di euro. A seguire, inizieranno gli interventi di ammodernamento edilizio sugli edifici 2, 3, 9, L1, L2, L3, L4 e L5, per un totale di 21 milioni di euro.