OSPEDALE DI ATRI: IN FUNZIONE IL NUOVO ORTOPANTOMOGRAFO, PRESTO L’ATTIVAZIONE DELLA RISONANZA

ATRI – E’ entrato in funzione il nuovo ortopantomografo dell’ospedale di Atri (Teramo). L’arrivo del nuovo macchinario fa parte di un piano di rinnovamento e potenziamento delle attrezzature del “San Liberatore”. Il successivo e imminente step sarà l’arrivo della risonanza magnetica nucleare, previsto per la prossima settimana. Fra i tempi di installazione e collaudo, la Rmn dell’ospedale di Atri entrerà in funzione ai primi dell’anno nuovo.

Già attivo è l’ortopantomografo Cone Beam, strumento specifico utilizzato per lo studio del distretto cranio-facciale (arcate dentarie, articolazioni temporo-mandibolari e seni paranasali). A differenza della radiografia tradizionale, il Cone Beam permette una ricostruzione tridimensionale ad alta definizione con una dose di radiazioni molto inferiore rispetto alla Tac tradizionale. È fondamentale in ambito odontoiatrico, implantologico, ortodontico e anche nella chirurgia maxillo-facciale. “Prosegue il piano di potenziamento del presidio di Atri, e in particolare della Radiologia”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “con fondi Pnrr rinnoviamo le attrezzature e, cosa ancor più importante, dotiamo il “San Liberatore”, della prima risonanza magnetica della sua storia. Si tratta di nuove tecnologie che permettono di offrire una diagnostica completa, accessibile e precisa, contribuendo a diagnosi più tempestive e quindi a cure più efficaci”.

A sovrintendere alla messa in funzione il responsabile della radiologia Davide Battista, il capotecnico Carmelo Galasso, il direttore sanitario Marino Iommarini, il direttore della Medicina Enrico Marini e la responsabile della Riabilitazione Giuseppina Franzone.