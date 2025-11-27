OSPEDALE DI ATRI: INFILTRAZIONI D’ACQUA NEL BLOCCO OPERATORIO, SOSPESA L’ATTIVITA’ CHIRURGICA

27 Novembre 2025 12:00

Teramo - Cronaca

ATRI – A causa delle forti piogge questa mattina  si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel blocco operatorio dell’ospedale di Atri (Teramo). Alle 11 è stata dunque temporaneamente sospesa l’attività chirurgica in modo da consentire un tempestivo intervento di ripristino dei locali. Sono tuttora in corso le operazioni per eliminare le infiltrazioni e riportare le sale in condizioni di normalità.





L’Azienda  sanitaria si scusa con i pazienti per il disagio, assicurando il massimo impegno per  ripristinare l’attività operatoria al più presto.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. OSPEDALE DI ATRI: INFILTRAZIONI D’ACQUA NEL BLOCCO OPERATORIO, SOSPESA L’ATTIVITA’ CHIRURGICA
    ATRI - A causa delle forti piogge questa mattina  si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel blocco operatorio dell’ospedale di Atri (Teramo). ...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: