OSPEDALE DI ATRI: INFILTRAZIONI D’ACQUA NEL BLOCCO OPERATORIO, SOSPESA L’ATTIVITA’ CHIRURGICA

ATRI – A causa delle forti piogge questa mattina si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel blocco operatorio dell’ospedale di Atri (Teramo). Alle 11 è stata dunque temporaneamente sospesa l’attività chirurgica in modo da consentire un tempestivo intervento di ripristino dei locali. Sono tuttora in corso le operazioni per eliminare le infiltrazioni e riportare le sale in condizioni di normalità.

L’Azienda sanitaria si scusa con i pazienti per il disagio, assicurando il massimo impegno per ripristinare l’attività operatoria al più presto.