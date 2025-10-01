OSPEDALE DI CASTEL DI SANGRO, PROBLEMI SULLA LINEA, ASL: “SCUSE AGLI UTENTI, IN CORSO RIPRISTINO”

CASTEL DI SANGRO- “Dalla notte scorsa sono in corso interventi per risolvere problemi di connessione, di cui ci scusiamo con gli utenti, sulla rete internet che copre i servizi dell’ospedale di Castel di Sangro”
Lo precisa la direzione aziendale della Asl 1 Abruzzo.
“Per ovviare alle disfunzioni”, aggiunge la direzione, “peraltro non riconducibili all’azienda, è scattata immediatamente l’azione di ripristino dei tecnici.”
“Si sta cercando di risolvere il problema il più presto possibile, lavorando con lena”.
