OSPEDALE DI CASTEL DI SANGRO, PROBLEMI SULLA LINEA, ASL: “SCUSE AGLI UTENTI, IN CORSO RIPRISTINO”

1 Ottobre 2025 14:36

L'Aquila - Sanità

CASTEL DI SANGRO- “Dalla notte scorsa sono in corso interventi per risolvere problemi di connessione, di cui ci scusiamo con gli utenti, sulla rete internet che copre i servizi dell’ospedale di Castel di Sangro”

Lo precisa la direzione aziendale della Asl 1 Abruzzo.

“Per ovviare alle disfunzioni”, aggiunge la direzione, “peraltro non riconducibili all’azienda, è scattata immediatamente l’azione di ripristino dei tecnici.”





“Si sta cercando di risolvere il problema il più presto possibile, lavorando con lena”.

 

 

 

