OSPEDALE DI GIULIANOVA: AVVIATI I LAVORI PER ATTIVARE UNA NUOVA TAC DI ULTIMA GENERAZIONE

GIULIANOVA – “La nuova Tac che entrerà in servizio a Giulianova è di ultima generazione ed è a 128 strati: sarà in grado di dare risposte cliniche più adeguate alle esigenze diagnostiche”, annuncia il direttore generale Maurizio Di Giosia.

La Asl di Teramo dà il via al cospicuo programma di investimenti in grandi attrezzature con l’utilizzo dei fondi derivanti dal Pnrr. All’ospedale di Giulianova sono iniziati i lavori propedeutici all’installazione di una nuova Tac in sostituzione di quella vecchia a 16 strati.

Il direttore generale, Maurizio Di Giosia, ha svolto nei giorni scorsi una riunione operativa per perfezionare l’organizzazione di questa fase, che ha visto anche la collocazione di una Tac mobile presa in affitto, esterna alla Radiologia, che darà risposte alle esigenze diagnostiche in questo periodo in cui sono in corso i lavori a Giulianova. Questi consistono anche in opere edilizie e, secondo le previsioni, si concluderanno la prima settimana di agosto con il collaudo del nuovo macchinario. La Asl ha previsto anche un incremento del personale sanitario, durante il periodo dei lavoro, allo scopo di evitare al massimo qualsiasi disagio ai pazienti.

“Dai primi di giugno, inoltre, la stessa operazione si svolgerà per il Mazzini. Inizieranno i lavori per installare la nuova Tac a 128 strati, che prenderà il posto di una vecchia a 16 strati, e sarà acquistata sempre con fondi Pnrr. In totale ammontano a 5,2 milioni di euro le attrezzature che stiamo acquistando con questo tipo di finanziamenti: in massima parte si tratta di tecnologia pesante, come le risonanze magnetiche da 1,5 tesla per Sant’Omero e Atri e appunto queste due Tac, oltre a quella di Atri, già installata. L’innovazione tecnologica è basilare nell’azione di questa direzione strategica, sempre nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni erogate ai pazienti”.