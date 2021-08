OSPEDALE DI GIULIANOVA, LEGA A MARIANI: “CHIACCHIERE DA BAR PRIVE DI FONDAMENTO”

L’AQUILA – “Come di consueto il consigliere regionale Sandro Mariani ama gettare le questioni in caciara e chiacchiere da bar, peraltro prive di qualsiasi fondamento come nel caso specifico, piuttosto che rispondere punto su punto sui temi che stanno a cuore alla comunità”.

Lo dichiarano l’assessore regionale della Lega Pietro Quaresimale e i consiglieri regionali teramani Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio e Simona Cardinali in replica alle dichiarazioni del consigliere regionale Sandro Mariani sulla questione dell’ospedale di Giulianova.

“Sarebbe opportuno – dichiarano gli esponenti della Lega – che Mariani si occupasse, ad esempio, del Comune di Teramo, dove governa la peggiore amministrazione nella storia della città, con un sindaco a lui molto vicino. Lo invitiamo, inoltre, a non occuparsi delle dinamiche interne al nostro partito, peraltro in maniera scomposta e con affermazioni del tutto prive di fondamento e frutto della sua fantasia e della scarsa conoscenza delle cose. Il nostro assetto dirigente rimarrà tale anche quando la Lega batterà nuovamente il centrosinistra alla Regione. In quell’occasione non ci saranno più tecnicismi e scorciatoie a salvare il caro Mariani che nell’ultima tornata si è dovuto inventare di sana pianta una lista civica per essere eletto visto che nel Pd non avrebbe mai trovato spazio. In ogni caso polemiche sterili non ci interessano: la Lega come sempre continuerà a lavorare per il territorio, per la provincia, per la sanità, per la comunità. Questo è il nostro unico obiettivo”.