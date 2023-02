OSPEDALE DI PENNE: PUBBLICATO IL BANDO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PENNE – Pubblicato il bando di gara volto ad aggiudicare i lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero “San Massimo”.

La gara sarà gestita dall’Agenzia regionale di informatica e committenza (Aric) della Regione Abruzzo. La scadenza del bando è prevista il 7 marzo 2023.

“Sono soddisfatto per questo traguardo: era un punto fondamentale del mio programma elettorale – ha spiegato il sindaco Gilberto Petrucci -. Dopo anni di promesse, finalmente, abbiamo raggiunto l’ultimo tassello attraverso il quale sarà attivata la ristrutturazione dell’ospedale San Massimo. Voglio ringraziare il Presidente Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore alla sanità Nicoletta Verì e la Asl di Pescara, per il gioco di squadra messo in campo con la mia amministrazione comunale e portato avanti con determinazione al fine di reperire i nuovi fondi e per completare l’iter amministrativo. La procedura è stata rallentata purtroppo a causa del Covid e per le pastoie burocratiche presenti lungo il percorso”.

“La seconda fase – ha concluso il sindaco – è quella di potenziare i reparti, i servizi e assumere nuovo personale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria sul territorio, attraverso l’approvazione della nuova rete ospedaliera regionale e il nuovo Atto aziendale della Asl di Pescara. Con il neo presidente della V Commissione sanità, Leonardo D’Addazio, siamo già a lavoro. Lavoreremo insieme per rilanciare la sanità sul nostro territorio”.

L’aggiudicatario dell’appalto avrà a disposizione 735 giorni per la conclusione delle opere a partire dalla consegna dei lavori.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato – commenta l’assessore Verì – perché è frutto di un lavoro durato anni, che ci ha visti sostenere sui tavoli ministeriali le ragioni di una riclassificazione dell’ospedale di Penne, che la programmazione della precedente amministrazione regionale aveva individuato come presidio di area disagiata, vale a dire una struttura con appena 20 posti letto di area medica e con servizi esclusivamente di day surgery. Nella rete ospedaliera di questo governo regionale, il cui esame da parte dei ministeri affiancanti è ormai alle battute finali, il San Massimo torna invece ad avere funzioni di ospedale di base con 83 posti letto ordinari e 15 diurni, reparti chirurgici e terapia intensiva. Un presidio strategico nella rete regionale, a servizio non solo dell’area Vestina, ma anche di supporto per eventuali necessità dell’ospedale di Pescara”.