OSPEDALE DI SANT’OMERO: IN FUNZIONE IN RADIOLOGIA IL NUOVO SISTEMA TELECOMANDATO DIGITALE

SANT’OMERO – È entrato in funzione all’interno dell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero (TE) il nuovo sistema telecomandato digitale. Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione, con un progetto ergonomico, ad alta flessibilità, adatta a rispondere a tutte le esigenze diagnostiche. Le novità tecnologiche di questa apparecchiatura sono notevoli: comprende un piano “porta paziente” ad altezza variabile che agevola l’accesso dei malati e il trasferimento degli stessi da e verso la barella; inoltre tutti movimenti sono dotati di regolazione continua della velocità, con garanzia di sicurezza e comfort per paziente ed operatore. Grazie alla sua modularità, il sistema può eseguire con facilità pressoché tutte le proiezioni radiografiche, in completa sicurezza, velocità, affidabilità e con notevole implemento della qualità; in pratica la nuova apparecchiatura contempla tutte le funzionalità operative di un moderno sistema telecomandato e polifunzionale.

“Continua il processo di ammodernamento delle attrezzature in dotazione ai nostri ospedali”, spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, “in particolare a Sant’Omero, nel settembre scorso, abbiamo inaugurato la nuova Tac e adesso entra in funzione, come previsto, il nuovo telecomandato radiologico. E’ attualmente in corso la progettazione, piuttosto complessa, per l’installazione della risonanza magnetica da 1,5 tesla, che contiamo di inaugurare fra qualche mese. Stiamo dunque realizzando puntualmente tutto quanto illustrato nel cronoprogramma durante l’incontro con il personale alla presenza dell’assessore Verì”.