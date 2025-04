OSPEDALE DI TERAMO: DONATA UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO AL REPARTO DI RIANIMAZIONE

TERAMO – Donato oggi alla Uoc di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Mazzini di Teramo un macchinario di ultima generazione, frutto della generosità di Giorgio e Cristian Cortellini dell’impresa Quadrifoglio Serramenti di Montorio (TE).

Si è svolta in reparto una cerimonia informale alla presenza del direttore generale Maurizio Di Giosia, di Federica Venturoni e di Giuseppe Di Giuseppe, rispettivamente direttore e Ifo dell’unità operativa. La centrale di monitoraggio donata permette agli operatori sanitari l’ottimizzazione tecnologica del monitoraggio dei parametri vitali del paziente durante le numerose procedure invasive tipiche del percorso di cura in terapia intensiva. La tecnologia, automatizzando determinati processi e sostenendo in tempo reale le attività di medici e infermieri, regala tempo da condividere con il paziente aprendo spazio a nuove forme di umanità.

“È questa la dimostrazione di quanto per noi sia importante la solidarietà che non solo ci aiuta a migliorare il livello dei nostri servizi sanitari, ma ci è anche da sprone nell’azione amministrativa, perché questa sia sempre più centrata sull’umanizzazione delle cure” ha dichiarato il direttore generale, “ringrazio ancora Cristian Cortellini per il gesto reso ancora più significativo dalla sua vicinanza personale al reparto dove da tempo è ricoverata la moglie per una malattia rara. Un contributo che nasce dalla profonda sensibilità e dalla consapevolezza del valore delle cure e dell’assistenza offerte” ha aggiunto in chiusura Di Giosia.