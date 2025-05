OSPEDALE DI VASTO: BOCCHINO (LEGA), “SONO IN ARRIVO LE ASSUNZIONI DI NUOVI ANESTESISTI”

VASTO – “Finalmente un segnale concreto per affrontare le criticità legate alla carenza di anestesisti alla Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in particolare nel presidio ospedaliero di Vasto. Il 21 maggio si concluderanno le prove del concorso avviato dalla Direzione Generale e sarà redatta la graduatoria utile per procedere con nuove assunzioni”.

Ad annunciarlo il vice coordinatore regionale della Lega, Sabrina Bocchino. “Questa notizia – sottolinea – ci fa estremamente piacere. Nelle settimane scorse, come Lega, abbiamo infatti tante volte sollecitato la Direzione generale a sbloccare una situazione che stava diventando insostenibile con liste d’attesa per gli interventi chirurgici sempre più lunghe a causa della mancanza proprio di personale specialistico. Grazie anche alla nostra attenzione e al nostro impegno, sono state quindi avviate le procedure concorsuali. Adesso vigileremo affinché le assunzioni avvengano nei tempi più rapidi possibili, per restituire piena operatività ai reparti e garantire il diritto alla salute dei cittadini”.