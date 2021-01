OSPEDALE LANCIANO, ASL AL LAVORO PER INCARICHI PRIMARI E PERSONALE

LANCIANO – “C’è tutto l’interesse dell’Azienda ad assicurare le condizioni di lavoro migliori per l’ospedale di Lanciano. Pertanto saranno portate a compimento entro breve tempo le procedure di selezione per attribuire gli incarichi di direzione delle unità operative rimaste scoperte”.

La rassicurazione arriva dalla Asl Lanciano Vasto Chieti che torna sul tema del personale in dotazione al “Renzetti”: “Ci siamo mossi per tempo, in alcuni casi prima ancora che i primari in carica lasciassero il servizio per quiescenza – chiarisce la Direzione – come nel caso della Cardiologia, della Chirurgia e del Pronto Soccorso, le cui procedure sono tutte in corso. Analogamente è stato bandito il concorso per il direttore della Patologia clinica, unità operativa complessa a valenza unica per tutta l’Azienda, come già in passato”.

“Diverso è il discorso per le unità operative semplici, nelle quali la responsabilità viene attribuita internamente tra i professionisti in forze nella struttura. Sul fronte degli infermieri con le assunzioni fatte finora 30 sono stati destinati all’ospedale di Lanciano, ma un’altra tornata è stata appena avviata, così come una ricognizione sui carichi di lavoro al fine di rafforzare l’organico laddove risultasse insufficiente. Quanto poi alla Direzione medica, in attesa che vengano definite le procedure per il nuovo incarico viene offerto il massimo supporto per ogni necessità dal direttore sanitario Angelo Muraglia, costantemente presente”.

