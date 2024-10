OSPEDALE LANCIANO: CAMPITELLI (FDI), “ACCORPAMENTO REPARTI TEMPORANEO, MINORANZA PARLA SENZA SAPERE”

LANCIANO – “L’allarmismo generato da alcune infelici uscite di consiglieri regionali della minoranza sono utili solo ad innescare paure e timori attorno alla salute, un tema sensibilissimo sul quale prima di parlare bisognerebbe studiare, capire e avere contezza di ciò che si dice”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, che aggiunge: “In modo fermo e categorico, dopo aver avuto delle interlocuzioni con gli uffici della Asl2 preposti, vorrei rassicurare tutti: l’accorpamento è assolutamente un evento eccezionale e temporaneo, dovuto da una criticità improvvisa che impone lo spostamento dei pazienti con infarto ricoverati in UTIC presso altra area di cura intensiva”.

“Al momento – continua -, l’unica area adeguata alla cura di malati così complessi è rappresentata dai locali appena ristrutturati della Rianimazione. La sola alternativa a questa soluzione, suggerita dall’opposizione, sarebbe la chiusura dell’UTIC di Lanciano che priverebbe così i nostri concittadini con infarto cardiaco delle cure necessarie a sopravvivere e l’interruzione della rete delle emergenze cardiovascolari. Una soluzione, oltre che assurda e impraticabile, è da irresponsabili e solleva solo polemiche pretestuose”.

“La prova evidente di come siano rimasti fermi agli anni in cui governavano applicando tagli drastici e sanguinosi alla sanità, chiudendo la maggior parte dei presidi ospedalieri. E oggi, nel tentativo disperato di far dimenticare quella mala gestio e guadagnare immeritevolmente consenso elettorale, sparano come si suol dire a zero sulla sanità dopo averla distrutta”.

“In questo delicato momento, con il peso di una forza politica che è stata scelta per continuare a governare la Regione, continuiamo a lavorare e garantire il supporto necessario affinché i locali dell’ospedale Renzetti siano ristrutturati e messi in funzione nel più breve tempo possibile”, conclude Campitelli.