OSPEDALE LANCIANO: CAMPITELLI (FDI), “IMPEGNO PER MANTENERE RIANIMAZIONE DURANTE BONIFICA AMIANTO”

LANCIANO – “Ho sempre lavorato per sviluppare il territorio tutelando ambiente, lavoro e sanità. Proprio per questo già nella scorsa legislatura avevo predisposto lo stanziamento dei fondi per bonificare l’amianto negli edifici pubblici, tra cui molti reparti dell’ospedale di Lanciano”.

Così, in una nota, il consigliere regionale frentano di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, in ordine all’organizzazione interna del reparto di rianimazione dell’ospedale “Renzetti” di Lanciano (Chieti), per consentire i lavori di rimozione dell’amianto.

“Uno degli interventi rimasti da eseguire riguarda una parte del reparto di rianimazione e questa mattina ho svolto un incontro, insieme ai tecnici della ASL e al personale sanitario locale, ed è stata individuata una possibile soluzione per non chiudere l’importante reparto durante i lavori di bonifica, tutelando così i pazienti e il personale stesso. Una idea progettuale che verrà sottoposta, giovedì prossimo 25 luglio, alla valutazione della direzione generale della ASL02 per la decisione finale”, conclude Campitelli.