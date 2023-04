OSPEDALE LANCIANO, TAGLIERI: “IMPOSSIBILE PRENOTARE VISITE ED ESAMI, FALLIMENTO SU TUTTA LA LINEA”

LANCIANO – “Ancora una volta i grandi annunci della maggioranza si scontrano con la realtà constata dai cittadini. All’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano (Chieti), come nel resto della regione, è difficile, o meglio impossibile, prenotare in regime convenzionato prestazioni sanitarie, visite ed esami. Mi chiedo quando l’assessore alla Salute Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio caleranno il sipario sulla propaganda e inizieranno a risolvere realmente i problemi che attanagliano la nostra sanità”.

Ad affermarlo, in una nota, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, Francesco Taglieri, che continua: “in questi giorni il centrodestra è in tour per parlare di case di comunità e nuovi ospedali, tutti impegni di cui i frutti si vedranno, se si vedranno, tra anni e anni, ben lontano da ogni tornata elettorale. Al contrario, sui disagi quotidiani che sono costretti a vivere i cittadini ogni giorno tutto tace”.

“I fatti a oggi, dopo ben 4 anni di governo di centrodestra, confermano il fallimento su tutta la linea”, sottolinea.

“Oggi sulla stampa le nostre denunce sono confermate anche dai cittadini che raccontano le loro vicissitudini chiamando il CUP per prenotare una visita: ‘Impossibile trovare un posto per fare una risonanza, le agende della nostra Asl non sono consultabili nemmeno per la Tac’. Sono queste le parole che si sono sentiti dire. Tutto ciò si traduce in una totale carenza di servizi che costringono i cittadini a rivolgersi a strutture private. E chi non potrà permettersi di accedere alle cure sanitarie che fine farà? A questa domanda dovrebbero rispondere Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Noi non smetteremo di porre queste domande in ogni sede possibile. La salute è un diritto di tutti”, conclude.