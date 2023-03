OSPEDALE L’AQUILA: “55 MILIONI DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI E OPERE IN CANTIERE”

L’AQUILA – Cinquantacinque milioni di euro, tra interventi in parte già effettuati e altri già programmati, per potenziare l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

“L’ospedale aquilano – si legge in una nota della Asl – negli ultimi anni, è stato al centro di una serie di investimenti, finanziati con fondi di diversa provenienza, finalizzati a migliorarne l’aspetto strutturale e, di riflesso, i livelli di assistenza”.

“Gli interventi già attuati tra il 2021 e lo scorso anno, riguardano impianti e servizi per circa 5 milioni di euro. I lavori più importanti, già programmati e di prossima realizzazione, riguardano invece la centrale 118 con eliporto per oltre 9 milioni (con il primo lotto già aggiudicato), l’adeguamento strutturale di numerosi edifici del San Salvatore per oltre 34 milioni, l’ospedale di comunità, la casa della comunità e la centrale Operativa Territoriale (4 milioni e mezzo), opere di ammodernamento per le grandi apparecchiature (2 milioni e mezzo)”.

“L’attenzione per l’ospedale dell’Aquila è giustificata dal ruolo cruciale non solo per la provincia ma anche per l’intera Regione ed è quindi al centro di un costante, graduale progetto di sviluppo e potenziamento”, conclude la nota.