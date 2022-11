OSPEDALE L’AQUILA: ALESSANDRO RICCI PRIMARIO DEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA

L’AQUILA – Nominato un altro primario all’ospedale di L’Aquila, alla guida di uno dei reparti di eccellenza.

Si tratta del dottor Alessandro Ricci, designato nuovo direttore della neurochirurgia del San Salvatore.

La nomina di Ricci, che finora ha rivestito il ruolo di facente funzione, è scaturita dal concorso portato a termine nei giorni scorsi dalla direzione aziendale.

Il posto di primario della neurochirurgia dell’Aquila era rimasto scoperto per anni, così come in altri reparti, e per questo l’attuale governance vi ha posto rimedio, colmando il vuoto.

Il concorso di neurochirurgia è uno dei tanti che la Direzione ha già fissato, con un calendario compreso tra dicembre a gennaio prossimi, per individuare le figure apicali mediche di reparti e servizi della provincia, ancora scoperti.

Il nuovo management Asl, guidato dal manager Ferdinando Romano, dopo anni di incarichi assegnati provvisoriamente e prorogati di volta in volta, ha dato una svolta con un ciclo di concorsi, alcuni dei quali già espletati, che permetteranno di conferire un assetto finalmente definitivo ai vertici delle unità operative.

Un passaggio cruciale che va al di là dell’aspetto meramente interno perché l’individuazione dei primari consente di programmare al meglio il lavoro e di migliorare lo standard di assistenza a beneficio dei pazienti e dei cittadini.