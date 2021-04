OSPEDALE L’AQUILA: ALTRI 7 POSTI LETTO SUB INTENSIVA A MALATTIE INFETTIVE

L’AQUILA – Altri 7 posti di terapia sub intensiva al reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Verranno inaugurati martedì 13 aprile prossimo, alle 11, alla presenza dei vertici Asl e rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Nelle scorse settimane l’inaugurazione di altri 8 posti letto nell’ottica di un progressivo potenziamento di malattie infettive, che comprende percorsi separati per l’ingresso delle ambulanze, uno spogliatoio per il personale e un ascensore dedicato. Una soluzione che consente al reparto di assistere pazienti, soprattutto covid ma non solo, a cui poter assicurare ventilazione non invasiva.