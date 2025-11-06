OSPEDALE L’AQUILA: ARRIVATO PAZIENTE PROVENIENTE DALA STRISCIA DI GAZA CON GRAVI TRAUMI

L’AQUILA- Nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, è giunto presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila un paziente proveniente dalla striscia di Gaza. L’operazione di trasferimento è stata gestita dal Ministero degli esteri con un volo di Stato fino all’aeroporto di Ciampino, a cui è seguito il trasferimento in autoambulanza ad opera del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (servizio 118) della Asl.

Il Dipartimento di Protezione Civile si è occupato dei familiari del malato, che sono stati trasferiti in un alloggio messo a loro disposizione.

Il coordinamento delle operazioni è stato del Nucleo Organizzativo per le Emergenze Sanitarie (NOES) della Regione, in diretto contatto con il Presidente. Il paziente, che non è in pericolo di vita, è ora ricoverato presso l’UO di Chirurgia Maxillofaciale dell’Ospedale San Salvatore per le cure del caso.

Le sue condizioni sono conseguenza di un importante trauma, che i sanitari dovranno valutare e gestire con la consueta competenza.

“La Asl 1 è onorata di partecipare a questa azione umanitaria che possa, nel suo piccolo, allievare le sofferenze della popolazione di Gaza. Mi unisco ai ringraziamenti del Presidente Marco Marsilio per quanto fatto dal prof. Franco Marinangeli e dal Direttore del Dipartimento di Protezione Civile Maurizio Scelli. Aggiungo un plauso al personale sanitario dell’azienda, ad iniziare da quello del 118 e del reparto di chirurgia maxillo facciale che sono all’opera con la consueta e riconosciuta professionalità”, queste le parole del manager della Asl, Paolo Costanzi, all’esito di una lunghissima giornata caratterizzata da interlocuzioni continue con il Noes, finalizzate a fornire la migliore accoglienza al paziente e ai suoi familiari.

LIRIS, “UN GESTO CONCRETO DI UMANITA'”

“L’arrivo a Ciampino del paziente proveniente da Gaza, destinato a essere ricoverato e curato all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, rappresenta un gesto concreto di umanità e solidarietà, ma anche una straordinaria testimonianza di efficienza istituzionale e di collaborazione tra Governo e Regione Abruzzo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, che esprime “grande soddisfazione per questa operazione fortemente voluta dal Governo Meloni e resa possibile grazie al lavoro sinergico tra più realtà: la Regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio, la Protezione Civile regionale diretta da Maurizio Scelli, il professor Franco Marinangeli del centro NOES e il sistema sanitario regionale coordinato dall’assessore Nicoletta Verì”.

“Ancora una volta – sottolinea Liris – l’Abruzzo dimostra di essere all’altezza delle grandi sfide, un territorio capace di offrire eccellenza sanitaria, professionalità e cuore. Il nostro ospedale dell’Aquila si conferma punto di riferimento nazionale per competenza e umanità. In un momento drammatico per tante famiglie innocenti, l’Italia e l’Abruzzo fanno parlare di sé per ciò che conta davvero: la solidarietà, la vita, la speranza.”

“Un plauso sincero – conclude – a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e rapidità a rendere possibile questa missione umanitaria, esempio di una Nazione che sa essere forte, giusta e profondamente umana.”