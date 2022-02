OSPEDALE L’AQUILA, ASCENSORI FUORI USO: “A ONCOLOGIA DISSERVIZI DA ALMENO 15 GIORNI”

L’AQUILA – “Ascensori fuori uso nel reparto di Oncologia dell’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila”.

Un disservizio che, secondo quanto comunicato da alcuni infermieri a dei pazienti, durerebbe da almeno 15 giorni.

“Ho accompagnato mio marito per effettuare delle analisi – racconta una lettrice ad AbruzzoWeb – lui purtroppo riesce a muoversi a fatica, dentro casa ha la sedia a rotelle ma quando usciamo per andare in ospedale si sforza di camminare. Come se non bastasse, una volta scoperto che gli ascensori non funzionano, ha dovuto trovare la forza di salire diverse rampe di scale”.

Tra percorsi covid e misure di sicurezza sono cambiati anche gli accessi, ad esempio, “per arrivare in reparto bisogna passare per Ematologia”.

Una situazione di disagio che andrebbe avanti da un po’: “Almeno da 15 giorni nel reparto di Oncologia, ma ci hanno riferito che anche altri reparti hanno lo stesso problema”.