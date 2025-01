OSPEDALE L’AQUILA: AUMENTANO INTERVENTI NEUROCHIRURGIA, 107 IN PIU’ NEL 2024, TRATTATI 50 ANEURISMI

L’AQUILA – Netto incremento degli interventi di Neurochirurgia nel 2024 all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, che sono 107 in più rispetto all’anno precedente. Nel 2024 il reparto, diretto dal dottor Alessandro Ricci, ha effettuato complessivamente 470 interventi di cui 427 in sala operatoria e 43 in ambulatorio mentre nell’anno precedente gli interventi si erano fermati a un totale di 363.

È quanto si legge in una nota della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila nella quale, viene sottolineato, si tratta di “un balzo in avanti che migliora ulteriormente lo standard operativo, grazie a un mix che fonde professionalità di singoli e sinergia di gruppo”.

Nel dettaglio, dei 427 interventi di sala operatoria, 29 sono stati per clipping di aneurismi, rotti e non, 18 per meningiomi, 34 per neoformazioni cerebrali primitive, 5 per malformazioni vascolari cerebrali, oltre a procedure per traumatologia cranica e spinale ad ogni livello, per patologie degenerative del rachide, conflitti neurovascolari e neoformazioni del nervo acustico.

Per le patologie cerebrovascolari, oltre agli aneurismi e alle Mav (malformazioni atero venose), trattati chirurgicamente, vanno aggiunti 15 aneurismi, tra rotti e non, gestiti per via endovascolare (con tecnica mininvasiva) dalla radiologia interventistica, 5 Mav sottoposte ad embolizzazione prechirurgica (consistente in un’occlusione selettiva di vasi sanguigni per preparare l’operazione) e 2 Fav ( fistola artero-venosa) che consiste in una comunicazione anomala tra arteria e vena.

I 50 trattamenti di aneurismi, eseguiti con le due metodiche, costituiscono un risultato importante se rapportato al bacino di utenza, frutto della stretta collaborazione con Radiologia interventistica e servizio di anestesia e terapia intensiva.

Su altri fronti, come quello del trattamento dei traumi complessi del massiccio facciale (gruppo di ossa che fa parte del cranio) e della patologia del bascicranio anteriore (parti ossee del cranio collegate alla colonna vertebrale) si è intensificata la collaborazione con la chirurgia maxillo-facciale e, per il trattamento dei traumi degli arti con interessamento dei tronchi nervosi, con il reparto di ortopedia.

Intanto è ripresa l’attività di neurochirurgia funzionale.

“La crescita dell’intera attività del reparto – dichiara Ricci nella nota – è dovuta all’impegno di tutto il personale, nei diversi profili, e alla maggiore disponibilità di sedute operatorie scaturita dall’appoggio della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano. Importante la collaborazione del personale del Blocco operatorio, degli anestesisti e dei rianimatori e, più in generale, di tutti i servizi dell’ospedale, in particolare di quello di Preospedalizzazione e Day-Surgery che permette una corretta e trasparente gestione delle liste di attesa per pazienti programmati”.