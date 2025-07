OSPEDALE L’AQUILA: CHIRURGIA DELLA PROTESI AL GINOCCHIO, ‘DEBUTTO’ DEL ROBOT A ORTOPEDIA

L’AQUILA – Col ‘debutto’ del robot nella chirurgia della protesi al ginocchio, da oggi, venerdì 25 luglio, si apre una nuova frontiera all’ospedale di L’Aquila che segna un ulteriore scatto in avanti nelle metodiche tecnologiche di sala operatoria. Eccezionale precisione, mini invasività, maggiore qualità nell’assistenza, degenze più brevi e, di conseguenza, risparmio dei costi sanitari, sono i punti di forza del robot.

Il macchinario, acquistato nelle settimane scorse, è stato utilizzato oggi per i primi interventi dal dott. Olivo Colafarina, direttore dell’ortopedia ospedaliera, e dal dott. Andrea Fidanza che opera all’interno del reparto a direzione universitaria diretto dal prof. Giandomenico Logroscino.

Il moderno macchinario è stato sottoposto alle rituali verifiche di controllo e collaudo e da oggi i bracci meccanici sono entrati in azione sotto la guida dei chirurghi.

L’impiego di un nuovo robot, che si aggiunge a quello già disponibile in ospedale da alcuni anni, marca un’impennata negli standard di assistenza dell’azienda e la colloca in una posizione di rilievo nel panorama del centro-sud, relativamente all’adozione di questo tipo di procedure chirurgiche.

Per ora il robot verrà usato, nel reparto di ortopedia, per le protesi al ginocchio e all’anca.

Il ricorso alla robotica darà una spinta decisiva alla chirurgia ortopedica del San Salvatore e costituirà un valore aggiunto che fungerà da richiamo per l’utenza abruzzese che non dovrà più rivolgersi a realtà regionali contermini per usufruire di questo tipo di interventi. La disponibilità del nuovo macchinario, oltre a sancire un potenziamento tecnologico, segna peraltro un’ulteriore crescita del livello professionale dei chirurghi che si sono sottoporsi a specifici percorsi di formazione per acquisire le tecniche necessarie a pilotare il robot.

“L’avvento all’Aquila della robotica chirurgica per le protesi del ginocchio”, dichiarano Logroscino e Colafarina, “costituisce il fiore all’occhiello per un’utenza che chiede prestazioni sempre più qualificate e moderne strumentazioni. L’ospedale San Salvatore diventa quindi ancora più competitivo e conquista ulteriori posizioni nel centro sud, grazie alle decisioni della direzione aziendale che si rivelano lungimiranti”