OSPEDALE L’AQUILA: CITTADINO ESASPERATO, “BLOCCATO IN PARCHEGGIO DA ALTRA AUTO, NESSUNO INTERVIENE!”

L’AQUILA – “Sono esasperato, non so più cosa fare, sono 45 minuti che qui all’ospedale San Salvatore non posso uscire dal parcheggio perchè un’altra auto blocca la mia, e nessuno interviene!”.

E’ lo sfogo di un cittadino, che ha contattato disperato la redazione di Abruzzoweb, direttamente dal nosocomio aquilano, dove suo malgrado deve restare. Una vicenda che accende i fari per l’ennesima volta sulla carenza di posti auto al San Salvatore, specie nelle ore di punta delle visite ai pazienti.

L’uomo ha spiegato anche “di aver telefonato ai Vigili del fuoco e alla Polizia Municipale, ma mi è stato risposto che erano in quel momento impegnati, e sarebbero intervenuti appena possibile. Ma nel frattempo sono qui ad aspettare…”