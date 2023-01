OSPEDALE L’AQUILA: DONATO UN ASPIRATORE CHIRURGICO AL REPARTO DI UROLOGIA

L’AQUILA – Un aspiratore a circuito chiuso per grandi volumi di liquidi biologici SUPER S.HO.W Safety Hospital Work in dono al reparto di Urologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Lo strumento è stato donato grazie ad una raccolta fondi promossa dalla sezione aquilana di Salute Donna e Salute Uomo Onlus attraverso lo spettacolo “Sei oro per me”, che ha visto la partecipazione dell’attore e comico Gabriele Cirilli, ma anche grazie alle donazioni di semplici cittadini.

All’ acquisto del macchinario hanno contribuito anche la Fondazione Carispaq, presieduta da Domenico Taglieri, e l’Ance L’Aquila presieduta da Gianni Frattale.

“Grazie a questa strumentazione moderna e all’avanguardia – viene spiegato in una nota – si migliorano molti aspetti della gestione post operatoria del paziente urologico. L’ aspiratore a circuito chiuso per grandi volumi di liquidi biologici, infatti, limita i rischi di contaminazione batterica e quelli da sollevamento e manipolazione dei carichi da parte del personale sanitario; riduce l’uso dei contenitori monouso e quindi dei rifiuti speciali, diminuendo così l’utilizzo della plastica”.

“È una macchina che aspira liquidi biologici e ha una funzione principale, quella di migliorare la sicurezza del lavoro dei sanitari – ha dichiarato il professor Luigi Di Clemente, responsabile del Reparto di Urologia del nosocomio aquilano- Infatti questo strumento ha due vantaggi, permette all’operatore sanitario di non entrare in contatto con i liquidi del paziente operato e riduce in maniera sensibile i rifiuti speciali da smaltire. Ma soprattutto migliora le condizioni di salute dell’ operatore sanitario che non è più costretto a maneggiare le sacche di raccolta dei liquidi”.

Alla cerimonia di donazione, questa mattina, hanno partecipato, oltre al professor Di Clemente, responsabile del Reparto di Urologia dell’ospedale aquilano, il dottor Boris Di Pasquale, urologo, la dottoressa Giovanna Micolucci, direttore sanitario Ospedale San Salvatore, il segretario generale della Fondazione Carispaq David Iagnemma, il direttore della scuola Edile di Ance L’Aquila Lucio Cococcetta; Vincenzo Cordoni, agente di zona e Denis Svist specialist, azienda che produce il macchinario donato.