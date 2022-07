OSPEDALE L’AQUILA: EMERGENZA A PNEUMOLOGIA. SOLO 2 MEDICI, ALTRI 2 CON IL COVID E UNO IN FERIE

L’AQUILA – Allarme per la carenza di personale al reparto di pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila: nella struttura due medici sono out per il covid, uno è in ferie, con la conseguenza che ad operare sono rimasti solo due medici.

Con l’attuale dotazione organica non è possibile assicurare con efficacia il servizio considerando che non è possibile organizzare neppure la copertura dei turni. Per evitare la chiusura, i vertici della Asl provinciale devono correre ai ripari.

La delicata questione è suo tavolo del dg, Ferdinando Romano.

Il reparto ha assunto una importanza ancora maggiore con la emergenza covid con il virus che, almeno nella prima variante, si è manifestato con gravi problemi respiratori e polmoniti.

Il reparto è guidato dal primario facente funzione, Roberta di Crecchio, subentrata a Paolo Carducci andato in pensione. Carducci è stato richiamato durante la emergenza covid ma poi ha lasciato definitivamente la Asl per trasferirsi nel privato, nella clinica Villa Letizia, nella frazione aquilana di Preturo.