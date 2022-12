OSPEDALE L’AQUILA: GLI ALPINI DONANO 16 TELEVISORI AL REPARTO DIALISI

L’AQUILA – Sedici televisori di ultima generazione donati dagli alpini al reparto Dialisi dell’ospedale dell’Aquila.

L’atto di generosità è del gruppo alpini di L’Aquila ‘Michele Jacobucci’ che sabato scorso ha consegnato gli apparecchi tv alla direttrice del reparto Dialisi, Marilena Tunno, affiancata dalla collaboratrice Daniela Flamini.

Erano presenti, per il gruppo alpini, Antonio Alfieri, Gianfranco De Simone, Carlo Aternini insieme a Salvatore Lombardi, amico degli alpini.

“Una donazione che, oltre a ribadire lo spirito di altruismo che anima da sempre le penne nere, si traduce in un beneficio per i pazienti in cura al reparto e si inquadra nel processo di umanizzazione della sanità che tende ad alzare la qualità della vita degli assistiti”, si legge in una nota della Asl.

“I 16 televisori sono stati già montati dagli stessi alpini all’interno delle stanze in cui si svolgono le lunghe sedute di dialisi per i pazienti che soffrono di insufficienza renale. Grazie all’intrattenimento tv – viene spiegato -, chi si sottopone al trattamento dialitico potrà alleggerire il peso delle sedute che durano ore e che devono essere ripetute più volte a settimana”.

“Altri 3 televisori sono stati donati alla Dialisi da alcuni residenti di Barisciano, amici di un paziente deceduto. Gesti di liberalità che contribuiscono a migliorare i livelli dell’assistenza e che sono di riconoscenza e supporto al lavoro degli stessi operatori sanitari”.