OSPEDALE L’AQUILA: IL REPARTO DI ANDROLOGIA VERSO UN PRESTIGIOSO ACCREDITAMENTO

L’AQUILA– Il reparto di Andrologia a direzione universitaria dell’ospedale dell’Aquila nel novero dei centri di eccellenza europei. L’unità operativa ha superato con esito positivo la visita di valutazione della European Academy of Andrology (EAA), passo decisivo per il rinnovo dell’accreditamento come EAA Training Centre in Andrology.

Si tratta di un riconoscimento assegnato a pochi centri di eccellenza in Europa che attesta la qualità di terapie, tecnologie e trattamenti.

Per due giorni il reparto è stato sottoposto a uno scrupoloso esame da parte dei due ispettori incaricati, il prof. Mario Maggi (Università di Firenze) e il prof. Andreas Meinhardt (Università di Giessen, Germania) che hanno sottoposto a una minuziosa ispezione attività cliniche, scientifiche e strutture del Centro. Nel rapporto finale gli ispettori, nel raccomandare l’accreditamento del Centro, definiscono L’Aquila uno dei centri andrologici europei di riferimento.

Tra i punti di forza, messi in risalto dagli ispettori, ci sono produzione scientifica (96 pubblicazioni negli ultimi cinque anni), solida attività clinica in tutte le aree dell’andrologia, dell’endocrinologia e della diabetologia, ruolo distintivo nella gestione di pazienti con lesione midollare, strutture rinnovate, inclusi la banca del seme e laboratori diagnostici.

Molto soddisfatti l’andrologo del Centro, prof. Arcangelo Barbonetti, e il direttore dell’Unità operativa di Andrologia, prof. Marco Giorgio Baroni.

“Il giudizio degli ispettori”, dichiarano i due specialisti, “conferma la qualità del lavoro del nostro gruppo. Ringraziamo i colleghi della EAA per la professionalità e il rigore dimostrati e lo staff per l’impegno quotidiano.”

Il centro aquilano è l’unico in Abruzzo ad avere la banca del seme, utilizzata per pazienti oncologi e infertili e, dal 2024, è struttura regionale di riferimento per la disforia di genere, cioè per seguire persone che cambiano sesso e che hanno bisogno di assistenza articolata e specifica. Attualmente le persone seguite sono un centinaio.

Le molteplici attività del Centro aquilano attirano pazienti da altre Regioni, tra cui Lazio, Marche, Puglia e Molise, creando un circolo virtuoso che produce mobilità attiva.