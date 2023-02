OSPEDALE L’AQUILA, “LA BUONA SANITA’ D’ECCELLENZA”: LA LETTERA AL PERSONALE DI NEUROCHIRURGIA

L’AQUILA – Una gradita missiva è stata consegnata nelle mani del personale sanitario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Ad inviarla è stata una paziente nel reparto di degenza guidato dal primario Alessandro Ricci, neurochirurgo dell’ospedale cittadino e punto di riferimento dell’intera provincia aquilana e non solo. Parole di stima, di sentito grazie per le cure ricevute, le premurose rassicurazioni e per l’aiuto costante a superare incertezze e paure.

Annalisa, questo il nome della paziente, ha voluto esprimere la sua gratitudine a quanti l’hanno aiutata a superare un delicato intervento. Medici, cordinatrice infermieristica, infermieri, operatori sociosanitari e naturalmente il dottor Ricci che molto si è prodigato con professionalità e umana disponibilità.

Di seguito pubblichiamo la lettera integrale.

“Egregio Dottor Ricci,

anche se a volte ci si lamenta delle nostre strutture sanitarie, per le mancanze e inefficienze del sistema, c’è anche una buona sanità d’eccellenza, di cui sono stata recentemente testimone, condotta da bravi medici e operatori impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacità.

Ritengo doveroso rendere giustizia a quanti operano giornalmente con professionalità e senso del dovere facendo della propria professione una missione.

A tutti coloro che hanno partecipato all’intervento, e a coloro che indirettamente collaborano per alleviare le sofferenze di noi pazienti, vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia, per avermi accompagnato per mano alla fine di un tunnel che sembrava non avere una via d’uscita.

GRAZIE per avermi fatta sentire al sicuro, per avermi rassicurata.

GRAZIE per avermi ascoltato e per avermi aiutato a superare le mie paure.

GRAZIE per la vostra gentilezza e umanità.

Con queste poche righe ci tengo a ringraziare tutto il personale medico, il dottor Alessandro Ricci e la sua equipe, il personale infermieristico, gli operatori socio sanitari, tutto il reparto di Neurochirurgia. Grazie davvero di cuore.

Con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione”

Annalisa.