OSPEDALE L’AQUILA: LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO AL PERSONALE SANITARIO, “ANGELI IN CORSIA”

L’AQUILA – “Trovo giusto segnalare e dare risalto all’umanità, alla gentilezza e soprattutto alla professionalità dell’intero reparto dell’ ‘area grigia’ dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove, in occasione del recentissimo ricovero di mio padre, ho avuto modo di constatare nel corso dei giorni l’altissimo livello di preparazione del personale sanitario”.

Sono le parole che Antonio, che preferisce firmare solo con il nome, affida alla lettera inviata ad AbruzzoWeb per ringraziare medici e infermieri dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e portare alla luce una storia di “buona sanità” in un momento particolarmente difficile, quello della seconda ondata del Coronavirus, che ha colpito duramente il capoluogo e tutta la provincia e che ha visto e vede impegnati medici, infermieri e personale sanitario

“Ringrazio lo staff medico e paramedico, (in primis Alessandra e Laura, due angeli in corsia… In prima linea!) impegnato quotidianamente a salvare vite umane in questo momento emergenziale così difficile per l’intera comunità. Un doveroso plauso va anche alla Croce Rossa Italiana dell’Aquila, ed ai volontari che si prodigano ogni per consegnare farmaci e cambi per i pazienti ricoverati, e tanto altro ancora. Disponibili e preziosissimi”.

