OSPEDALE L’AQUILA, LETTERA AL PERSONALE SANITARIO: “GRAZIE PER LA PROFESSIONALITA’ E UMANITA'”

L’AQUILA – “Gli operatori sanitari sono stati molto gentili e disponibili, mi hanno seguito con grande professionalità e vorrei ringraziare tutti”.

Un breve messaggio, ma ricco di riconoscenza, per il personale sanitario dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila quello che un lettore di 79 anni affida ad AbruzzoWeb per ringraziare infermieri e medici che si sono occupati di lui al pronto soccorso dove si era recato a causa di forti dolori un paio di giorni fa.

“Mi sono stati vicini tutto il tempo, mi hanno accompagnato a fare gli esami e sono stati tutti molto disponibili con me. Sono particolarmente grato alla dottoressa che mi ha seguito, che ha individuato il mio problema e prescritto la cura. Anche se c’è voluto del tempo, siamo riusciti a fare tutto in giornata. E per questo volevo ringraziare pubblicamente tutti per l’umanità e la professionalità”.