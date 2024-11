L’AQUILA – Mancano coperte e cuscini e gli operatori sanitari chiedono ai famigliari di una paziente di 70 anni, in attesa di ricovero al pronto soccorso per oltre un giorno, di portarli da casa. E intanto, visto che sono finite anche le barelle, di aspettare su una sedia.

È successo nei giorni scorsi all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, come viene raccontato ad AbruzzoWeb.

“Non è il primo episodio, a quanto pare, nel caso di mia madre si è trattato di un’urgenza – spiega la figlia a questo giornale – È rimasta in attesa su una barella del pronto soccorso dalle 19.30 di venerdì alle 20.30 di sabato. In più, dopo un’intera giornata, le è stato chiesto di ‘accomodarsi’ temporaneamente su una sedia, perché erano finite anche le barelle. Mai ci saremmo immaginati una richiesta del genere. Ci è stato semplicemente spiegato che non avevano biancheria da letto, neanche un lenzuolo di fortuna e quindi abbiamo portato tutto da casa”.

“I medici e gli infermieri – sottolinea la donna – si sono scusati per tutto il tempo e ci hanno assistiti come meglio potevano, anche loro provati da questi disagi”.

Una testimonianza che si inserisce in un più complesso quadro di carenze e difficoltà segnalate quotidianamente dai pazienti della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta dal manager Ferdinando Romano, la più indebitata d’Abruzzo.

Dalla carenza di personale e medicinali, come la soluzione fisiologica, circostanza poi smentita dalla Asl, alla mancanza di spazi adeguati, con pazienti ricoverati in stanzini di fortuna, fino alle continue infiltrazioni d’acqua ad ogni ondata di maltempo.

La scorsa settimana i disagi hanno riguardato una sala operatoria, nel bel mezzo di un intervento chirurgico, circostanza che ha fatto scattare la riorganizzazione delle attività del blocco operatorio. Solo l’ultimo caso registrato nel nosocomio aquilano dove si moltiplicano le segnalazioni, con i corridoi pieni di secchi e traverse per fronteggiare le ‘emergenze’ in attesa degli interventi di manutenzione. (a.c.)